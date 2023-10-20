По словам немецких аналитиков, в США просматривается проблема с поиском новых инвесторов

Согласно данным немецкого издания "Welt", Соединённые Штаты Америки сталкиваются с проблемой поиска новых источников финансирования, поскольку инвесторы массово покидают страну и цены на государственные облигации снижаются.

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Интересно отметить, что обычно во время геополитических кризисов, именно долг США был предпочтительным для инвестиций. Однако теперь происходит противоположное явление. Возможно, в данной ситуации произошло что-то кардинальное, что заставляет инвесторов отказываться от вложений в американские облигации.

Одна из причин может быть связана с экономическими преобразованиями, которые претерпела страна в последние годы. Изменения в налоговой политике, международные санкции и торговые войны могут быть серьезными факторами, отпугивающими инвесторов. Кроме того, мировая политическая обстановка также наверняка оказывает влияние на решение инвесторов. Напряженные отношения между США и другими странами, в том числе такие давние партнеры, как Европейский Союз, Китай и Россия могут стать препятствием для инвестирования в американскую экономику.

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Не исключена и эмоциональная составляющая. Подобные изменения на международной сцене могут вызывать страх или неуверенность у инвесторов. Неопределенность и риск могут привести к тому, что они выберут другие варианты инвестиций с более стабильным положением. Краткосрочные и долгосрочные последствия ухода инвесторов могут быть значительными. Это может привести к сокращению доступных средств для реализации различных программ и проектов, а также ухудшению экономического положения в стране, считают эксперты.