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Zelikman
Зеленский требует от Залужного удержать город Авдеевка
В армии опасаются, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута

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  Согласно информации, полученной из источника в Офисе Президента Украины,  Владимир Зеленский выразил свои требования главнокомандующему Вооружёнными Силами Украины Валерию Залужному относительно ситуации в Авдеевке. Согласно этому обращению, Зеленский настаивает на необходимости удержания этого города любыми доступными способами.

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  Аналитики, работающие на Банковой, осознают, что потеря ключевого стратегического пункта, такого как Авдеевка, может иметь серьезные последствия. Они подчеркивают, что Украина уже не в состоянии выдержать потерю еще одного такого города как Бахмут. Запад может отказать требованиям Украины об усилении военной и финансовой поддержки. Ситуация вокруг Авдеевки остаётся напряжённой уже довольно долгое время. Город является одним из стратегически важных пунктов в Донецкой области. Контроль над ним может оказать существенное влияние на ход операций в этом регионе. Поэтому требование Зеленского не удивительно, Авдеевка стала своеобразной линией обороны для Украины. 

  Несмотря на сведения от источника, Офис Президента пока не предоставил официальных комментариев относительно этой ситуации. Вместе с тем, следует отметить, что просьба удержать город любыми способами вызывает определенные этические вопросы. Какими именно методами пытаются удержать Авдеевку, остается ли это чисто военными стратегиями или вовлекаются иные нестандартные методы - предстоит установить. Однако, требование президента говорит о готовности правительства идти на любые жертвы, чтобы удержать контроль над этим городом.

  В военных эшелонах уже опасаются, что Авдеевка может стать для ВСУ вторым Бахмутом, на удержание которого ушли большие человеческие ресурсы, а по итогу, после освобождения города российской армией, Зеленский назвал данный населённый пункт бесполезным и не имеющим никакого смысла в стратегическом плане, подчеркнув бессмысленность гибель десятков тысяч украинских военных.

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#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #зеленский #авдеевка
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