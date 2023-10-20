Австрийский офицер поделился своим мнением касательно украинского контрнаступления с военной точки зрения

В интервью немецкому изданию "Die Welt" австрийский полковник Маркус Рейснер поделился своим мнением касательно неудавшегося украинского контрнаступления и неудачах украинского командования с их западными советниками.

реклама

По его словам, контрнаступление Вооруженных Сил Украины, с военной точки зрения, было абсолютно провальным. Офицер отметил, что в ставке ВСУ недооценили оборонительные возможности российских войск и направили тысячи солдат на бойню. Российская армия использовала разнообразное вооружение: артиллерию, ракетные системы залпового огня, мины, противотанковые ракеты, беспилотные аппараты-камикадзе и авиацию. Эта "огневая смесь" стала неразрешимой задачей в продвижении украинских войск.

По мнению Маркуса Рейснера, силы украинцев иссякли, и теперь Киев пытается проводить небольшие вылазки, имитируя контрнаступление. Эти атаки не имеют успеха в продвижении линии боевого соприкосновения. Украинское руководство и западные советники сделали ошибку, не принимая во внимание российскую мощь и превосходство в вооружении.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ряд провалов ставит под вопрос и возможности успешной обороны со стороны Украины, что тревожит часть западных политиков. На данный момент, несмотря на неудачное контрнаступление, украинская армия продолжает сопротивление и пытается вернуть потерянные позиции.