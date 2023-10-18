Пользователи социальных сетей сообщают о блокировке их сообщений на тему атаки Израиля на Палестину

Как сообщают пользователи социальных сетей, их сообщения в поддержку мирных граждан Палестины, оказавшихся под ударами израильской авиации и артиллерии, были скрыты для других лиц в Meta, она же бывший Facebook(запрещенная на территории Российской Федерации экстремистской организацией) и Instagram.

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Эта новость вызывает серьезное беспокойство, и возникает ряд вопросов по поводу действий Facebook и Instagram. Оба ресурса являются крупнейшими социальными платформами, на которых миллионы людей находятся онлайн ежедневно. Блокировка новостей о ситуации в Палестине может привести к информационной изоляции и ограниченному доступу к правде, что является серьезным нарушением свободы слова и права на информацию. Удивительно, что в стране, которую называют экспортёром демократии и свободы слова, вводится самая настоящая цензура и запрещается свободно выражать свою позицию в социальных сетях.

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Поддерживающие такое решение соцсетей ссылаются на политику контента и соблюдение паттернов поведения пользователей. Они утверждают, что новости о ситуации в Палестине могут содержать информацию, которая нарушает правила платформы, включая ненависть, дискриминацию или насилие.