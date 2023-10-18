Акции компании обвалились более чем на 5% и сегодня продолжают падать. Однако, стоимость видеокарт от "Зелёного гиганта" на китайских маркетплейсах взлетела сразу на 10%

США продолжают вставлять палки в колёса технологическому росту Китая и вводят ограничение на продажу чипов NVIDIA в Китайскую Народную Республику. Этот запрет коснется наиболее продвинутых чипов, которые используются для обучения и разработки искусственного интеллекта.

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В результате этого решения, акции компании NVIDIA вчера обвалились более чем на 5% и сегодня продолжают падать. Однако, стоимость видеокарт от "Зелёного гиганта" на китайских маркетплейсах взлетела сразу на 10%. Это решение США стало своего рода ударом для китайской индустрии искусственного интеллекта, которая в последние годы стремительно развивается. Китай планировал использовать продвинутые чипы NVIDIA для улучшения своих технологических возможностей и конкуренции на мировом рынке. Однако, эта новость оказала довольно неожиданный эффект на рынке, и цены на карты NVIDIA взлетели, несмотря на падение акций компании. Это может быть связано с ростом спроса на эти продукты, так как китайские разработчики и компании пытаются обеспечить себя продвинутыми чипами перед их ограничением.

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По итогу, запрет на продажу чипов NVIDIA в Китай может привести не только к потере доходов для компании, но и к изменению баланса сил на технологическом рынке между США и Китаем. Китай будет вынужден искать альтернативные источники чипов для разработки ИИ, что может стимулировать развитие отечественной технологической индустрии.