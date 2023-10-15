Данные случаи вызывают тревогу у местных евреев и очень напоминают об эпохе Холокоста

Как сообщает издание The Jewish Chronicle, в Берлине дома, в которых живут евреи, были помечены неизвестными Звездой Давида. Это вызвало серьезное беспокойство среди еврейского сообщества в городе.

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Одна из женщин, которая стала жертвой такого инцидента, отметила, что ситуация настолько напугала ее, что она даже запретила своим детям использовать иврит из-за страха за их безопасность. Этот случай лишний раз подтверждает, что обострение на Ближнем Востоке оставляет отпечаток далеко за его пределами. За последние несколько дней полиция Берлина получила уже четыре сообщения о подобных инцидентах. В связи с этим, правоохранители уже начали расследование с целью выяснения обстоятельств произошедших случаев и поиска виновных. Все эти события приобретают особую значимость и очень напоминают об эпохе Холокоста, когда нацисты использовали Звезду Давида для пометки домов и имущества евреев.

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Официальные представители еврейского сообщества уже высказались по этому поводу, призывая власти принять необходимые меры для защиты и безопасности еврейского населения в городе. Вместе с тем, они призывают к расширению и усилению работы по просвещению и противодействию антисемитизму, чтобы подобные инциденты стали неприемлемыми для каждого гражданина Берлина.