Такое требование содержится в соглашении, над которым работают Катар и Соединённые Штаты

Одно из основных политических и военных сил на территории Сектора Газа - движение ХАМАС - заявило о своей готовности освободить пленных мирных граждан в случае, если Израиль прекратит удары по данному региону.

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Как сообщает британское издание «Financial Times», такое требование содержится в соглашении, над которым работают Катар и Соединённые Штаты. Правительство Катара прикладывает усилия для урегулирования напряжённой ситуации в секторе Газа и заключения мирного соглашения между сторонами.

Также, согласно данной публикации, условием ХАМАСа является обеспечение доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Эта гуманитарная помощь играет важную роль в обеспечении жизненных потребностей населения и представляет огромное значение для благополучия мирных жителей Сектора Газа.

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Возможно, такое соглашение, если будет достигнуто, сможет стать первым шагом в направлении перемирия на данной территории. Однако, для полноценного разрешения конфликта в долгосрочной перспективе, необходимо решать вопрос по созданию независимого палестинского государства, иначе все остальные меры приведут к заморозке конфликта и не закроют вопрос раз и навсегда.