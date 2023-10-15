По словам бойцов, некоторое время до этого украинские подразделения не предпринимали никаких действий на данном направлении

Как сообщают бойцы батальона «Восток», украинские формирования снова вступают в игру, стараясь напомнить российским военным, что ВСУ ещё далеко не побеждены. Возобновились артиллерийские обстрелы.

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"Доброе утро, друзья. Украинские войска постепенно оживают, пытаясь напомнить нам, что есть у них ещё порох в пороховницах. Раньше они избегали ночной работы артиллерией - сейчас наоборот. Может, опасаются наших дронов-камикадзе, которые ночью не так эффективны, или подлавливают нас на "расслабоне". За сутки двое лёгких".

Судя по всему, украинские подразделения пытаются воспользоваться моментом, пока все отвлечены событиями в районе Авдеевки, и нанести удар на других участках линии боевого соприкосновения оставшимися в их распоряжении боеприпасами. Вопрос в том, как долго украинские формирования смогут вести огонь.

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Последние недели ситуация для администрации Зеленского стала хуже некуда. Обострение конфликта на Ближнем Востоке перетянуло всю западную помощь на Израиль, у Киева и так были проблемы с американским финансированием, а сейчас о нём можно и вовсе забыть. Перестали поставляться в больших количествах различные ракеты и снаряды для артиллерии, а на последней встрече в Рамштайн Украине прямо сказали, что теперь боеприпасы поедут в Израиль, а ВСУ необходимо экономить свои ресурсы.