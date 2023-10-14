В настоящее время от команды разработчиков не было никаких комментариев по этому поводу

Как стало известно, приложение MetaMask было удалено из App Store. MetaMask - это утилита, позволяющая пользователям взаимодействовать с различными блокчейнами Ethereum и децентрализованными приложениями (DApps). Данный сервис стал неотъемлемой частью жизни многих криптоэнтузиастов и криптовалютных инвесторов.

реклама

Сроки возвращения MetaMask в App Store пока неизвестны и вызывают серьезную озабоченность у сообщества. Пользуясь этой платформой, пользователи могли безопасно хранить свои криптоактивы, управлять своими кошельками и осуществлять различные транзакции. Это было не только удобно, но и гарантировало высокую степень безопасности для пользователей. Неожиданное исчезновение MetaMask вызывает множество вопросов. Почему приложение было удалено из App Store? Было ли это решение принято организацией Apple или разработчиками самого проекта? Возможно, причина ликвидации приложения была связана с какими-то нарушениями или конфликтами со стороны MetaMask, в настоящий момент такой информации не поступает.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработчики MetaMask пока не дали официальных комментариев относительно текущей ситуации. Главный вопрос лишь в том, будет ли в будущем возвращено данное приложение на маркетплейс, или нет.



