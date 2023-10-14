Союзники по НАТО объяснили это необходимостью направить всё оружие в Израиль

По информации полученной от источника в офисе президента Украины, на недавней встрече группы «Рамштайн» администрации Зеленского было сообщено о сокращении поставок ракет и боеприпасов для западных систем противовоздушной обороны.

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Очевидно, что в данный момент вся помощь направлена в сторону Израиля, который вступил в новую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Само собой, попытки президента Зеленского убедить западных партнеров в приоритетности поддержки Украины в противостоянии с Россией не увенчались успехом, и украинской стороне было посоветовано экономить ресурсы.

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Ранее уже сообщалось, что Владимир Зеленский начал просить у своих союзников различные комплексы ПВО хотя бы на зимний период. Учитывая, что на встрече «Рамштайн» украинской делегации отказали в дополнительных поставках боеприпасов для уже имеющихся комплексов ПВО, велика вероятность отказа и в предоставлении своего вооружения даже на какой-то небольшой период времени. При этом на Украине в настоящее время проходит масштабная наступательная операция Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населённого пункта Авдеевка, но на Западе уже не придают большого значения данным событиям, а лишь активнее обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке.