По имеющимся данным, погибло около 70 палестинских беженцев

По поступающей информации, Израиль ударил по колонне беженцев из Газы, которых сами же погнали на Юг региона. Нанесение ракетного удара ЦАХАЛ привело к гибели около 70 человек, в том числе женщин и детей.

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Ранее похожая ситуация произошла у контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом. Сперва представители ЦАХАЛ направили палестинцев пересекать границу с Египтом через данный КПП, а затем нанесли ракетный удар по этому же коридору. Причём совершенно очевидно, что никакой военной угрозы находившиеся у подхода к к границе люди не представляли. Здесь также людям сообщили о необходимости бежать на Юг и нанесли поражение по колонне беженцев.Такая атака на беженцев вызывает серьезные вопросы о соблюдении международного гуманитарного права и принципа защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов.

Международное сообщество должно признать необходимость дипломатического урегулирования конфликта в регионе и работать над прекращением огня. Однако Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз поддерживают подобные действия израильской армии и не видят, в чем можно упрекнуть ЦАХАЛ.

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В сети появилось уже большое количество видеоматериалов с места событий.