Постпред России при ООН заявил, что украинское контрнаступление уже в прошлом

В последние несколько дней Вооруженные Силы Российской Федерации перешли на активные наступательные действия почти на всем протяжении фронта. Украинское контрнаступление, на которое рассчитывали в Соединённых Штатах Америки, Евросоюзе и ряде других стран, подошло к своему окончанию. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

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"ВС РФ уже несколько дней как перешли к активным наступательным действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено" - Заявил политический деятель.

В первой половине 2023 года администрация Зеленского поставила довольно амбициозные цели в предстоящем контрнаступлении. Вооруженные Силы Украины должны были перерезать сухопутный коридор между Крымом и остальными территориями Российской Федерации. Постепенно подойти к границам полуострова, разрушить Керченский мост и полностью блокировать Крым, оставив его без какого-либо сообщения с другими регионами. Однако планам Киева не суждено было сбыться. За четыре с половиной месяца ВСУ не сумели прорваться через российскую линию обороны, лишь потеряли огромное количество своих солдат, боеприпасов и военной техники.

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Официальные заявления и доклады, представленные в ООН, только подтвердили верность и серьезность этих событий. События последних дней указывают на то, что российские войска начали масштабную наступательную операцию сразу по нескольким направлениям.