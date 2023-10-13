По словам замминистра обороны огромное количество граждан Украины готовы идти на различные хитрости, чтобы не попасть в армию

Как сообщила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова, сотни тысяч украинцев активно практикуют различные способы и методы, чтобы избежать принудительной мобилизации в Вооруженных Силах Украины. Это означает, что люди находятся в постоянной борьбе с потенциальным призывом и стремятся обойти его любым возможным легальным, или даже нелегальным, путем.

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Тем не менее, несмотря на усилия граждан, официальные представители могут переосмыслить высказывания Наталии Калмыковой, указав на обратное содержание информации. Вполне возможно, что заместитель министра обороны была неправильно понята или ее слова были искажены средствами массовой информации.

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Напомним, немногим ранее администрация Зеленского внесла законопроект, согласно которому мобилизации теперь подлежат некоторые граждане категории "ограниченно годен" и женщины, имеющие медицинское образование или практику в медицинских учреждениях. В связи с тяжелой ситуацией на линии боевого соприкосновения сотрудникам украинских Территориальных Центров Комплектации (военкоматов) приходится силой приводить людей в свои отделения для замены ими потерянных в ходе контрнаступления, бойцов. Украинцам приходится прибегать к различным хитростям, чтобы избежать отправки в зону боевых действий.