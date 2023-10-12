Военные из 65-ой бригады ВСУ рассказали о своих проблемах французским журналистам

Как сообщает старейшее в мире информационное агентство «Agence France-Presse», военные 65-й бригады ВСУ, развернутые в районе Работино, сегодня выразили свою глубокую обеспокоенность и неудовлетворенность из-за нехватки необходимых резервов. Недостаток живой силы, боеприпасов и дронов стали серьезным препятствием для эффективного выполнения их миссии.

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Один из командиров первого батальона бригады подчеркнул, что передвижение в районе боевых действий днем, буквально, равносильно гибели. Украинские военные понесли серьезные потери в результате сбросов гранат с беспилотников и обстрелов со стороны российских войск, что весьма ощутимо сказывается на текущей боеспособности бригады.

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Ранее в западных средствах массовой информации уже сообщалось, что в то время, когда Российская Федерация нарастила производство беспилотных летальных аппаратов по типу "Ланцет" или "Герань-2" украинский военно-промышленный комплекс начал ощущать серьёзные проблемы с выпуском беспилотников. Утверждается, что Китайская Народная Республика ввела против Киева санкции, не позволяющие направлять Украине комплектующие для сбора различных дронов и БПЛА. Данный фактор не мог не сказаться на поле боя.