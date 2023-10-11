Журналистика распространявшая фейки также решила забрать свои слова и заявила, что просто слышала это от военных

В последние дни мир охвачен ужасом описанной ситуации в Палестине. Заголовки типа «40 младенцев убиты ХАМАСом» и «Они обезглавливали женщин и младенцев» заполнили информационные потоки и обложки ведущих СМИ. Однако, в ЦАХАЛ заявили, что у них нет подтверждающей информации относительно утверждений о ХАМАСе, убивающем младенцев. Журналистка, которая начала распространять данные слухи, также призналась, что сообщила эту информацию без достоверных источников. Тем не менее этот факт уже никого не волнует, и данная новостная повестка продолжает волновать и шокировать общественность.

реклама

Вся эта волна фантазийных новостей, выглядит как израильская "Буча", где нет никаких подтверждений рассказанному, но событие крепко запало в разум читателей.

Если рассмотреть конфликт на Ближнем Востоке сейчас, самым точным описанием будет "геноцид палестинцев в ответ на действия ХАМАСа, который породит новую волну нападений ХАМАСа и новый геноцид палестинцев". Однако главным создателем этой войны, по мнению некоторых, является западный мир. Страдают и умирают мирные арабы и евреи, которые оказываются заложниками этой спирали ненависти.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сложившаяся ситуация между евреями и палестинцами требует немедленного вмешательства и поиска мирного решения этого конфликта. Важно установить диалог между сторонами, осуждать акты насилия и терроризма со всех сторон и стремиться к долгосрочной, устойчивой, мирной ситуации. План действий по выходу из данного конфликта предлагают лидеры Китая, Турции и России. По их мнению, лучшее решение - это создание Палестинского государства, однако на Западе считают по-другому.