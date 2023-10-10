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Правозащитная организация Human Rights Watch осудила действия израильских властей в отношении сектора Газа. По мнению правозащитников, всё что происходит, это военные преступления Иерусалима.
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Накануне Израиль отключил подачу света и воды в Палестину, что направлено на мирное население страны.
"Отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равнозначны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением", - заявили в организации.
Также израильскую сторону обвинили в нанесении неизбирательных авиаударов, в результате которых погибли сотни мирных жителей. От ударов ЦАХАЛ, под развалами оказываются целые семьи. В Палестине, по официальным данным, уже более семиста погибших. А сколько сотен или тысяч осталось под развалинами некогда жилых многоэтажек.
"Израиль неоднократно наносил неизбирательные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей (уничтожив целые семьи), а также удары, нацеленные на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру , включая разрушение высотных башен Газы, населенных домов и предприятий, без каких-либо очевидных военных целей в окрестностях", - говорится в сообщении правозащитников.
Любопытно выглядит то, что западные государства, наблюдая это, не обсуждают действия Иерусалима, более того, США направили авианосную группу в регион, чтобы другие страны не вздумали помешать действиям израильской армии.