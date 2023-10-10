Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Израиль призвал палестинский народ бежать в Египет
Всего в регионе проживает два миллиона палестинцев, более 600 тысяч из которых проживают в Газе

реклама

  Военные Израиля призывают палестинцев покидать свои дома и бежать в Египет. Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что контрольно-пропускной пункт Рафах ещё открыт и мирным жителям стоит бежать из страны.

реклама

  После нападения ХАМАС на территории Израиля и взятия в плен более сотни человек, израильская армия начала беспрецедентную по своим масштабам атаку на сектор Газа. Удары прекратили быть точечными, авиация и артиллерия работают по палестинским кварталам, долго не церемонясь. Ранее израильские военные перед нанесением поражения по зданию, сперва делали выстрел болванкой по крыше здания, это называлось "Стук по крыше". Данным действием военные предупреждали мирное население, что вскоре будет нанесён фатальный удар и гражданским необходимо покинуть здание. Однако, в настоящее время, израильтяне складывают многоэтажные здания вместе с его жителями без каких-либо предупреждений.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Накануне в сети появились кадры уничтожения жилых многоэтажек в одном из самых густонаселённых районов Газы. Стоит напомнить, что в Газе проживает больше 600 тысяч человек, а всего в регионе около двух миллионов палестинцев, и пресс-секретарь ЦАХАЛа Ричард Хехт предлагает всем этим людям покинуть свою родину и бежать в Египет. Ранее власти Египта заявляли, что не желают принимать палестинских беженцев.

#израиль #конфликт #палестина #хамас #беженцы #египет #цахал
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Израильские спецслужбы заморозили криптовалютные счета исламского движения ХАМАС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
10
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
9
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
6
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
+
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
4
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
4
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
10
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву
+

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
52
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
57
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
61
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Breaking Defense: Разговоры Саудовской Аравии о ядерном оружии - не пустая угроза
1

Сейчас обсуждают

Mallory
12:58
Не для тебя пишу, можешь просто поорать о том какой я фанатик, защищающий кривое линуксовое говно, про бурлящее болото зависимостей тоже поори. Не забудь поорать про накрутки и ботов. ----- Для нормал...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Вадим Маракулин
12:55
Классно, скоро мы сможем покупать дешёвые компьютеры и планшеты! У нас будет всё своё, дали б разработчикам денег или создали б Госплан по производству микроэлектроники и не ждали б пока кто-то ими за...
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
Рома Отс
12:55
Те кто готовы были подставлять спины под дубинки за Навального, никогда не поймут вас) Люди думают телевизором. Настоящих героев никто не знает. И это хорошо)
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
Рома Отс
12:48
Благодатная тема сейчас, обосрать людей, которые вышли не только за себя, а за всех. Мало того, что их не поддержали, так ещё и глумиться вздумали над умершими и скинуть всех собак на них. Кто продал,...
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
Vergo
12:48
Через Иран пришло. Иран поддерживает ХАМАС. У него огромный зуб на США, счет астрономический. Вот и мстит. Иран американское оружие получил из черного украинского хаба, и отдал арабам.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Vergo
12:46
Что бы ни говорили, ни писали, все это пустяки. Колебания воздуха. Там не Россия, где будут сопли размазывать до бесконечности, рассуждать про гуманность. Не прошло и 3 дней, как уже подняли тему при...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Вадим Маракулин
12:45
Удивительно! Это почти вечный двигатель, который, однако, невозможен! Этого топлива хватает и на движение и на заряд батареи? На самом деле это накопление энергии в виде горючего водорода, наверняка н...
В России испытали первое судно на водородном топливе
Docent
12:43
это тебе в Питере хорошо, у вас солнца нет в солнечную погоду планшет превращается в бесполезное говно, на котором текст разобрать невозможно...
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
Iphonovec
12:40
спасибо, исправил.
В Steam началась акция «Играм быть» — можно попробовать множество демоверсий игр
Апшеронский скакел
12:32
Я понял замысел штатов! Они будут поставлять оружие хохлам, а те соответственно ХАМАС, чтоб там горело всë синем пламенем
NBC: Белый дом и Конгресс рассматривают объединение помощи Израилю и Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем