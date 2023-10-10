Всего в регионе проживает два миллиона палестинцев, более 600 тысяч из которых проживают в Газе

Военные Израиля призывают палестинцев покидать свои дома и бежать в Египет. Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что контрольно-пропускной пункт Рафах ещё открыт и мирным жителям стоит бежать из страны.

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После нападения ХАМАС на территории Израиля и взятия в плен более сотни человек, израильская армия начала беспрецедентную по своим масштабам атаку на сектор Газа. Удары прекратили быть точечными, авиация и артиллерия работают по палестинским кварталам, долго не церемонясь. Ранее израильские военные перед нанесением поражения по зданию, сперва делали выстрел болванкой по крыше здания, это называлось "Стук по крыше". Данным действием военные предупреждали мирное население, что вскоре будет нанесён фатальный удар и гражданским необходимо покинуть здание. Однако, в настоящее время, израильтяне складывают многоэтажные здания вместе с его жителями без каких-либо предупреждений.

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Накануне в сети появились кадры уничтожения жилых многоэтажек в одном из самых густонаселённых районов Газы. Стоит напомнить, что в Газе проживает больше 600 тысяч человек, а всего в регионе около двух миллионов палестинцев, и пресс-секретарь ЦАХАЛа Ричард Хехт предлагает всем этим людям покинуть свою родину и бежать в Египет. Ранее власти Египта заявляли, что не желают принимать палестинских беженцев.