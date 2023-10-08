реклама
Российская хакерская группировка «KillNet» объявила, что начинает кампанию против государства Израиль. В организации считают правительство страны виновным во всём происходящем сегодня.
реклама
"Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Ещё в 2022 году вы поддержали администрацию Зеленского и Украину. Вы предали Россию. Сегодня «KillNet» официально сообщает вам об этом! Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля", - говорится в сообщении.
Также к «KillNet» присоединились хакеры из суданской кибергруппировки «Anonymus Sudan».
В пресс-службе Кибервоинов уже сообщается об успешной атаке на главный государственный сайт Израиля "gov.il".
С начала Специальной Военной Операции «KillNet» начала атаковать все государства, которые как-либо поддерживали украинские власти. В первую очередь под удар попали информационные, государственные и банковские сервисы европейских стран. Также ребята провели ряд атак по американским компаниям и организациям.
Касательно палестино-израильского конфликта, мир вновь начинает делиться на два лагеря.
За Израиль - Великобритания, Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Франция.
За Палестину - Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Сирия.