Организации уже удалось провести успешную атаку на государственный сайт страны

Российская хакерская группировка «KillNet» объявила, что начинает кампанию против государства Израиль. В организации считают правительство страны виновным во всём происходящем сегодня.

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"Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Ещё в 2022 году вы поддержали администрацию Зеленского и Украину. Вы предали Россию. Сегодня «KillNet» официально сообщает вам об этом! Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля", - говорится в сообщении.

Также к «KillNet» присоединились хакеры из суданской кибергруппировки «Anonymus Sudan».

В пресс-службе Кибервоинов уже сообщается об успешной атаке на главный государственный сайт Израиля "gov.il".

С начала Специальной Военной Операции «KillNet» начала атаковать все государства, которые как-либо поддерживали украинские власти. В первую очередь под удар попали информационные, государственные и банковские сервисы европейских стран. Также ребята провели ряд атак по американским компаниям и организациям.

Касательно палестино-израильского конфликта, мир вновь начинает делиться на два лагеря.

За Израиль - Великобритания, Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Франция.

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За Палестину - Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Сирия.