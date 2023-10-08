Согласно социологическим опросам, настроения среди польского народа за последние месяцы сильно изменились

Согласно результатам социологических опросов, проведённых по заказу польских средств массовой информации «RMF FM» и «Rzeczpospolita», всё меньше граждан Польши считают нужным поддерживать украинских беженцев.

реклама

Принявших участие в соцопросе спросили, должна ли Польша, с их точки зрения, продолжить поддержку, которую украинцы получают в настоящий момент с временной защитой в вопросах жилья, образования и другой социальной помощи. 21.8 процента ответили "Однозначно да", 27.3 процента ответили "Скорее да", 22 процента заявили "Скорее нет" и 17.9 процента считают "Однозначно нет", остальные 11 процентов решили воздержаться.

Ранее совокупный процент положительных ответов в подобных социологических исследованиях составлял свыше 70. Очевидно, народ Польши постепенно устаёт от данной тупиковой ситуации. В стране наблюдается и перемена повестки со стороны правительства, всё более популярной становится позиция отказа от поставок того же оружия на Украину.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Масла в огонь добавляют и дипломатические ошибки Киева, как ситуация с судебным иском во Всемирную Торговую Организацию или инцидент с нацистом в канадском парламенте. Польша испытывает большую нетерпимость к ОУН УПА, чем кто-либо ещё. Причём ситуация с ухудшением отношений с Украиной будет лишь усугубляться.