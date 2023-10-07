Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В мае Евгений Пригожин заказал у китайской компании спутниковую разведку путей от зоны СВО до Москвы
Учитывая данные обстоятельства, всё меньше верится, что Марш справедливости не был хорошо спланированной акцией

реклама

  Как заявляет старейшее в мире информационное агентство «Agence France-Presse», незадолго до попытки мятежа, или же "Марша справедливости", Частная Военная Компания «Вагнер» Евгения Пригожина заказала у китайского космического гиганта «Chang Guang Satellite Technology» спутниковые снимки территорий Российской Федерации. Если конкретней, то сотрудникам агентства удалось выяснить, что речь идёт о дорогах, ведущих от зоны проведения Специальной Военной Операции до Москвы.

реклама

  Ранее Группа Вагнера уже пользовалась данными услугами для проведения военных операций в Ливии, Судане, Центральноафриканской Республике и Мали. Также снимки с космоса были полезны ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в зоне СВО. Во французском информационном агентстве считают, что Евгений Пригожин заранее спланировал данную акцию.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Сам "Марш справедливости" преподносился как спонтанная ответная реакция. В компании заявляли, якобы по расположению бойцов в тыловой зоне СВО был нанесён ракетный удар со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, а команду на это дали лично начальник Генерального Штаба России Валерий Герасимов и Министр Обороны Сергей Шойгу. Еще тогда в июне, предоставленные ЧВК «Вагнер» видеоматериалы были мягко говоря не убедительны, а на фоне данных новостей, не остаётся сомнений в долгой предварительной подготовке к данной акции.

#россия #сво #китай #армия #вагнер #чвк #евгений пригожин #мятеж #марш справедливости
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Под Новодонецким инициатива перешла в руки российской стороны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
4
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
7
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
31
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
11
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
2
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Генерацию кадров в AMD FSR 3 и в драйвере можно включить одновременно, в 4 раза увеличив FPS
5
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
7
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Немецкий телеканал Вельт назвал мощь русской авиации причиной провала контрнаступа ВСУ
+
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
AMD готовит серию настольных процессоров Ryzen 7000G
3
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3

Популярные статьи

Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
35
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
72
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
20
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
4
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
10
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
9
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
5
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
18

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:34
Увы, на карте успехов ВС РФ за последние 4 месяца почти не видно. Хотя даже геополитически сейчас разумно и важно отжать ВСУ. Если Россия окружит Харьков, то на Западе будет вой. А если вернёт всё, чт...
Под Новодонецким инициатива перешла в руки российской стороны
Робин Гудеичь
12:34
Вот ещё тратить время на кастрюля бан_ дыровскую.
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
Робин Гудеичь
12:32
тупой бред - это оправдания того что мелкие лавочники получают прибыль с национальных ресурсов, вместо государственной собственности и получения в пользу государства всей прибыли. Мне как государству ...
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
REY_B_
12:24
Ну как бы дохнущего льва никогда никто не щадил. Тут и на Россию сейчас тоже полно наездов со стороны стран СНГ, что усиливаться посмела.
Турецкие ВВС нанесли удары по нефтяным скважинам в Сирии, контролируемым американцами
Vito Vago
12:22
Если правда, то, за это, можно и хряпнуть при пятнице.
Турецкие ВВС нанесли удары по нефтяным скважинам в Сирии, контролируемым американцами
Scud Dusty
12:19
Пригожин часто и обильно обсирал оленеводу за нехватку снарядов и предательство. За это оленевода с разрешения кое-кого жахнул по "вагинятам" -- Пригожин обиделся и пошел маршем на Москву свергать рук...
В мае Евгений Пригожин заказал у китайской компании спутниковую разведку путей от зоны СВО до Москвы
Vito Vago
12:18
У тебя в ТВОИХ...
Под Новодонецким инициатива перешла в руки российской стороны
Олег Hаумчик
12:17
Исправляют ошибки Ленина, это он отдал вам Донбасс а любитель кукурузы Крым.
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа воевать без снарядов
REY_B_
12:15
Так в этом и смысл. - Главная взломщица Денуво взяла творческий отпуск.... А как минимум половина игроков в Мире юзают торренты... И при этом выдают львиную долю хайпа, которую потерять крайне не хоч...
Lords of the Fallen (2023) не будет содержать защиту Denuvo
Vito Vago
12:14
Zelikman, и тебе лично об этом сообщили? Из помоев черпаешь новости.
В мае Евгений Пригожин заказал у китайской компании спутниковую разведку путей от зоны СВО до Москвы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем