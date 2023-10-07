Учитывая данные обстоятельства, всё меньше верится, что Марш справедливости не был хорошо спланированной акцией

Как заявляет старейшее в мире информационное агентство «Agence France-Presse», незадолго до попытки мятежа, или же "Марша справедливости", Частная Военная Компания «Вагнер» Евгения Пригожина заказала у китайского космического гиганта «Chang Guang Satellite Technology» спутниковые снимки территорий Российской Федерации. Если конкретней, то сотрудникам агентства удалось выяснить, что речь идёт о дорогах, ведущих от зоны проведения Специальной Военной Операции до Москвы.

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Ранее Группа Вагнера уже пользовалась данными услугами для проведения военных операций в Ливии, Судане, Центральноафриканской Республике и Мали. Также снимки с космоса были полезны ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в зоне СВО. Во французском информационном агентстве считают, что Евгений Пригожин заранее спланировал данную акцию.

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Сам "Марш справедливости" преподносился как спонтанная ответная реакция. В компании заявляли, якобы по расположению бойцов в тыловой зоне СВО был нанесён ракетный удар со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, а команду на это дали лично начальник Генерального Штаба России Валерий Герасимов и Министр Обороны Сергей Шойгу. Еще тогда в июне, предоставленные ЧВК «Вагнер» видеоматериалы были мягко говоря не убедительны, а на фоне данных новостей, не остаётся сомнений в долгой предварительной подготовке к данной акции.