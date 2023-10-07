По мнению экспертов, спасти положение могут лишь меры, которые принимались в 2022 году

Курс американского доллара вновь превысил отметку в 101 рубль за условную единицу. Российская валюта продолжает слабеть, несмотря на факторы, которые должны были послужить поддержкой рублю и стабилизировать ситуацию.

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Финансовые эксперты опасаются, что девальвация рубля может продолжиться, если не будут приниматься радикальные меры, подобные тем, что мы видели в первые месяцы Специальной Военной Операции на Украине. Цена на валюту также растёт из-за торгового дисбаланса. В страну поступает меньше долларов и евро от экспорта российских товаров, чем приходится тратить на импортные товары, что собственно влияет на курсы.

По мнению экспертов, правительство страны может вновь обязать экспортёров отправлять большую часть вырученной валюты на внутренний рынок, как это было ранее. В настоящее время экспортёры стараются держать свою валюту за рубежом, так как в Российской Федерации есть некоторые сложности с хранением иностранных валют. В первую очередь высокие комиссии и штрафы за хранение иностранных валют, введённые летом 2022 года. Обслуживание счетов в иностранных валютах настолько дорогое, что экспортёры добровольно не торопятся отправлять выручку в российские банки. Во-вторых, из-за введённых санкций, отправка выручки в страну, является транзакцией в один конец. Компании стараются хранить свои деньги на иностранных счетах, чтобы в случае чего можно оплатить ими услуги зарубежных партнёров, закупки импортного оборудования и так далее.

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В общем в настоящее время ситуация достаточно непростая, с одной стороны российские власти не хотят вновь прибегать к "костылям" 2022 года, а с другой без них будет сложно остановить ослабление рубля.