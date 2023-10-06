Также государство готово помочь в обучении военнослужащих и поставит дополнительное оборудование для разминирования

Как сообщает испанское издание «La Moncloa», Испания передаст Украине 6 пусковых установок для американских зенитно-ракетных комплексов "Hawk". Решение об этом было принято в ходе переговоров между главой правительства Педро Санчеса и президентом Украины Владимиром Зеленским.

реклама

Как заявляется, инициатива о новой поставке средств ПВО поступила именно от испанской стороны для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Также Зеленскому было предложено обучение украинских военнослужащих и оборудования для обезвреживания минных полей.

Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов "Hawk".

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине 6 пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора", - сообщает издание.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на то, что данный ЗРК уже многие годы находится на вооружении у стран Североатлантического Альянса, они не утратили своей актуальности и на сегодняшний день. "Hawk" являются серьёзным оружием против Военно-воздушных Сил любой страны.