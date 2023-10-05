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Zelikman
Проамериканская коалиция в Сирии уничтожила турецкий беспилотник «Anka-S»
Предположительно, разведывательно-ударный дрон участвовал в атаке на курдские позиции, но был подбит, возглавляемой США группировкой

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  Как сообщает панарабистский спутниковый новостной телеканал «Al Mayadeen», силы американской коалиции Сирийской Арабской Республике сбили турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Anka-S».

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  По имеющимся данным, беспилотник выполнял боевые задачи на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасеке, где и был обнаружен и уничтожен. Если конкретнее, то турецкий дрон был уничтожен ракетой противовоздушной обороны, когда вошёл в воздушное пространство проамериканской коалиции, над базой в окрестностях населённого пункта Телль-Бейдар. Есть предположения, что турецкая птичка использовалась для атаки на курдские формирования, которые поддерживаются американцами.

  Анкара продолжает борьбу с представителями "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической организацией на территории Турции. В основном, турецкие Вооруженные Силы проводят специальные военные операции в Сирии и Ираке, для создания буферной зоны, которая должна защитить само государство от каких-либо угроз со стороны "РПК".

  Совсем недавно в Анкаре был устроен террористический акт: смертник подорвал себя у здания Министерства Внутренних Дел Турции, двое полицейских получили ранения. В ведомстве сообщили, что террорист и его пособники являлись членами запрещённой "Рабочей партии Курдистана". 

  "В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК", - сообщили в ведомстве.

  

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