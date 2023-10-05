Пока ещё официального ответа направлено не было, но в ходе двухстороннего диалога, немецкая сторона дала понять, что ракет не будет

По информации немецкого издания «Bild», Берлин отказал Киеву в передаче авиационных крылатых ракет класса воздух-поверхность KEPD-150/350 «TAURUS». Согласно сообщениям источников, это не было объявлено на официальном уровне, но на переговорах между представителями стран немецкая сторона дала понять, что в обозримом будущем ракеты не будут передаваться Вооружённым Силам Украины.

реклама

Со слов осведомлённых лиц, стало известно о запросах и со стороны Великобритании. Лондон также настаивал на предоставлении украинским войскам ракет большой дальности. Ранее Франция и Великобритания предоставили Киеву свои ракеты этого типа "Scalp" и "Storm Shadow". Однако, Олаф Шольц стоял на своём, но оставил для себя окно возможностей в предоставлении данного оружия в будущем. В издании подчеркивается, что всё же поставки данных ракет на Украину маловероятны.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В первую очередь Шольц опасается, что данным оружием украинские формирования сумеют поразить Керченский мост, что может спровоцировать лишь эскалацию конфликта. Во-вторых, для применения данного типа боеприпасов Берлин должен будет направить на Украину своих собственных военных специалистов и использовать свои системы навигации и наведения, что также намекает на втягивание Германии в данный конфликт.