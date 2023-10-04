Как сообщается, часть группы сумела сбежать, один взят в плен, другие не выжили

В сети появились более подробные данные по ночной попытке высадиться в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группы. Как оказалось, в операции участвовали не простые военнослужащие украинских Вооруженных Сил, а сотрудники Главного Управления Разведки Украины.

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Видео с проведением данной "акции", иначе это сложно назвать, опубликовали в пресс-службе ГУР Украины. Группа бойцов на катерах и гидроциклах, вероятно, все же высадилась на берегу Крымского полуострова. Сотрудникам спецслужб удалось записать видеообращение, символизирующее очередную "перемогу". Судя по всему, главной задачей было именно создание воодушевляющего видео на берегах Крыма.

Позже спецназ ГУР был атакован российской авиацией, и украинским разведчикам пришлось ретироваться, понеся потери. Российским подразделениям удалось взять в плен одного из диверсантов. Часть десантного подразделения была уничтожена при попытке покинуть место событий, другие бойцы бежали туда, откуда приплыли.

Это далеко не первая попытка украинских формирований высадиться на берегу Крыма.

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Видео доступно по ссылке: https://t.me/dmitrynikotin/13808