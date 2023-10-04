По словам бойца из подразделения «Каскад», у украинских формирований заканчиваются ресурсы

По словам оператора беспилотного летательного аппарата из тактического формирования «Каскад», украинские атаки постепенно ослабевают. С каждым разом руководство ВСУ отправляет всё меньше солдат и техники на штурмы российских позиций.

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"Если сравнивать, как всё происходило этим летом и сейчас, то можно сделать вывод, что их контрнаступление, как огонь, постепенно тухнет. В самом начале они кидали большие силы, то есть техники и личного состава было довольно много, они их не жалели. Сейчас уже глядя на всё сверху, можно понять, то что у противника заканчиваются средства, это в первую очередь личный состав и техника, поскольку с каждым разом когда они пытаются наступать, заметно что техники уменьшается. Если летом группы состояли из пяти танков с поддержкой бронемашин и пехоты, то сейчас это два танка максимум, около трёх бронемашин и пехоты по минимуму", - боец из подразделения «Каскад».

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Ранее в западных средствах массовой информации сообщали, что некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины были изрядно "потрёпаны" в ходе летнего контрнаступления и военное руководство начало отправлять их в тыл для переформирования, так как многие из них понесли тяжёлые потери.