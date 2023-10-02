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Ранее сообщалось, что в интернете появилась прошивка для новых Asic-устройств, работающих на поддержание сети Kaspa(kHeavyHash). Новая прошивка повышала вычислительные мощности бюджетных устройств IceRiver KS0 с заявленных производителем 100 GH в секунду до 155-160 GH в секунду.
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Накануне стало известно, что китайские специалисты смогли разогнать и более мощные устройства от компании IceRiver. Мастера из Китая предлагают 25-процентный прирост к производительности Asic-майнеров KS1 и KS2. С обновлёнными прошивками аппараты дают 1.25 и 2.5 TH в секунду, производителем было заявлено 1 и 2 TH в секунду соответственно. Потребляемая электроэнергия при этом возрастает до 900 W на KS1 и 1600 W для KS2.
Китайский эксперт предоставляет данную услугу по цене в 1000 монет Kaspa за KS1 и 1600 монет за аппарат KS2. Однако, появилась информация, что прошивка на данные устройства доступна для свободного использования на сайте GitHub.
На сегодняшний день, рекорд общей вычислительной мощности сети Kaspa превышала отметку в 33 PH в секунду, но, учитывая данные новости, уже скоро можно ожидать очередного резкого скачка мощности.