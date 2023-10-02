Как сообщается, прошивка уже находится в свободном доступе

Ранее сообщалось, что в интернете появилась прошивка для новых Asic-устройств, работающих на поддержание сети Kaspa(kHeavyHash). Новая прошивка повышала вычислительные мощности бюджетных устройств IceRiver KS0 с заявленных производителем 100 GH в секунду до 155-160 GH в секунду.

реклама

Накануне стало известно, что китайские специалисты смогли разогнать и более мощные устройства от компании IceRiver. Мастера из Китая предлагают 25-процентный прирост к производительности Asic-майнеров KS1 и KS2. С обновлёнными прошивками аппараты дают 1.25 и 2.5 TH в секунду, производителем было заявлено 1 и 2 TH в секунду соответственно. Потребляемая электроэнергия при этом возрастает до 900 W на KS1 и 1600 W для KS2.

Китайский эксперт предоставляет данную услугу по цене в 1000 монет Kaspa за KS1 и 1600 монет за аппарат KS2. Однако, появилась информация, что прошивка на данные устройства доступна для свободного использования на сайте GitHub.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На сегодняшний день, рекорд общей вычислительной мощности сети Kaspa превышала отметку в 33 PH в секунду, но, учитывая данные новости, уже скоро можно ожидать очередного резкого скачка мощности.