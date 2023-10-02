Немецкие зенитные установки считаются самыми точными и скорострельными в мире

Как сообщает один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе немецкий концерн «Rheinmetall», в ближайшие месяцы на Украину могут быть отправлены две самые дорогие зенитные системы в мире, 35-миллиметровые самоходные установки "Skynex".

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Немецкая зенитная установка является одной из самых скорострельных в мире, имея возможность выпускать до одной тысячи снарядов в минуту. Однако, стоимость одного боеприпаса для "Skynex" составляет четыре тысячи долларов. Другими словами, второстепенной суперспособностью данной боевой машины значится трата порядка четырёх миллионов долларов в минуту. В условиях ограниченного бюджета, прекращения финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки и серьёзных проблем в экономике, такое оружие - именно то, что нужно Киеву в настоящий момент.

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Стоит всё же отметить, что данные комплексы являются одними из самых точных в мире среди систем противовоздушной обороны и должны быть предельно эффективны в современных боевых действиях. Всё же реальную результативность данных зенитных систем "Skynex" покажет только реальное применение. Вероятнее всего, их отправляют в Киев с целью проверить, смогут ли они обеспечить безопасность строительства нового танкового завода компании на Украине.