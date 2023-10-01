Один из майнинг-блогеров сумел извлечь улучшенную прошивку из своих аппаратов KS0

Автору YouTube-канала "Майнинг Криптовалют" удалось загрузить улучшенную прошивку со своих Asic-устройств IceRiver KS0 и выложить её в общий доступ для пользователей. Также майнинг-блогер опубликовал алгоритм действий для модернизации данных аппаратов.

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После всех манипуляций самые бюджетные Asic-майнеры для Kaspa (kHeavyHash) прибавляют еще 60% к своей базовой вычислительной мощности. Производителем была заявлена мощность в 100 GH в секунду, а уже после перепрошивки аппараты выдают от 155 до 160 GH в секунду. Различные майнерские пулы также начали выкладывать разогнанный BIOS аппаратов и давать рекомендации как правильно его применить. Ранее прошивка этих коробочек была платной.

Однако, вместе с этим не стоит на месте и общий хешрейт сети Kaspa. Накануне вычислительные мощности проекта превысили 33 PH в секунду и продолжают расти. Окупаемость разогнанного аппарата IceRiver KS0 в моменте составляет примерно 5 месяцев без учета сроков доставки и дальнейших изменений сложности kHeavyHash.

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Также стало известно, что глобальный брокер вычислительных мощностей для добычи криптовалют «NiceHash» начал работать с Asic-аппаратами от компании IceRiver.