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Zelikman
Наследник Евгения Пригожина ведёт переговоры о возвращении ЧВК Вагнер на СВО
По неподтверждённой информации, Павел Пригожин ведёт переговоры с Росгвардией о возвращении Группы Вагнера на Украину без подписания контрактов с МО

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  Пророссийскими телеграм-каналами и другими средствами массовой информации распространяются сообщения, что всю империю Евгения Викторовича Пригожина унаследует его сын Павел. Ему также перейдёт и Частная Военная Компания «Вагнер», которая была основана отцом.

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  Ранее Евгений Викторович заявлял, что Павел Пригожин сам участвует в Специальной Военной Операции в рядах ЧВК «Вагнер» и не понаслышке знает о деятельности компании. По неподтверждённой информации, сын Евгения Пригожина ведёт переговоры с руководством страны о возвращении сотрудников Группы Вагнера в зону проведения Спецоперации с сохранением названия, символики, идеологии и принципов работы. Как сообщается, диалог ведётся именно с Росгвардией, чтобы не подписывать контрактов с Министерством Обороны.

  Любопытно еще то, что в конце июня в ведомстве сообщали о скором оснащении подразделений Росгвардии тяжелым вооружением: танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты и другой техникой. В июле данная инициатива уже была одобрена в правительстве, что в теории даёт возможность использовать весь привычный спектр вооружения и военной техники бойцами ЧВК «Вагнер» при сотрудничестве с Росгвардией.

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  Однако, никаких официальных подтверждений в настоящий момент не было. Пока остаётся лишь следить за новостями и ожидать подтверждения либо опровержения данной информации.

#россия #украина #сво #армия #вагнер #чвк #евгений пригожин #павел пригожин
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