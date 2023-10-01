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Zelikman
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
По мнению бойцов из батальона Восток, в будущем вполне возможно появление отдельных подразделений или даже родов войск для различных дронов и БПЛА

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  В батальоне «Восток» считают, что внедрение беспилотных летательных аппаратов в гонку вооружений прошло столь стремительно, что в недалёком будущем вполне возможно формирование новых родов войск, специализирующихся исключительно на различных дронах и БПЛА.

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  По словам бойцов, ранее всяческие беспилотники были диковинкой в различных подразделениях. Их использовали исключительно для разведки местности, корректировки и так далее. Даже в начале Специальной Военной Операции какой-нибудь "Mavic" в подразделении был большой редкостью, но за эти полтора года различные дроны стали конкурировать с другими типами вооружений. 

  "Они поражают технику и личный состав, выступая в роли "камикадзе", осуществляют сбросы, позволяя экономить дефицитные "воги", которые стоят восемь тысяч рублей штука, а расходуются целыми "улитками" не всегда результативно. Вот сегодня по нам: один сброс - два раненых. Так же и мы действуем. Понятно, что пока это направление ещё ищет себя, но контуры вполне обозначились. Возможно, по окончании войны появятся целые специализированные воинские части", - говорится в сообщении пресс-службы батальона.

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  Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина первой в мире сформирует флот морских дронов. Заявление конечно весьма амбициозное, учитывая, что ВСУ пока только испытывают свои разработки по подводному аппарату, но старт положен.

#россия #украина #сво #технологии #бпла #дроны
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