По мнению бойцов из батальона Восток, в будущем вполне возможно появление отдельных подразделений или даже родов войск для различных дронов и БПЛА

В батальоне «Восток» считают, что внедрение беспилотных летательных аппаратов в гонку вооружений прошло столь стремительно, что в недалёком будущем вполне возможно формирование новых родов войск, специализирующихся исключительно на различных дронах и БПЛА.

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По словам бойцов, ранее всяческие беспилотники были диковинкой в различных подразделениях. Их использовали исключительно для разведки местности, корректировки и так далее. Даже в начале Специальной Военной Операции какой-нибудь "Mavic" в подразделении был большой редкостью, но за эти полтора года различные дроны стали конкурировать с другими типами вооружений.

"Они поражают технику и личный состав, выступая в роли "камикадзе", осуществляют сбросы, позволяя экономить дефицитные "воги", которые стоят восемь тысяч рублей штука, а расходуются целыми "улитками" не всегда результативно. Вот сегодня по нам: один сброс - два раненых. Так же и мы действуем. Понятно, что пока это направление ещё ищет себя, но контуры вполне обозначились. Возможно, по окончании войны появятся целые специализированные воинские части", - говорится в сообщении пресс-службы батальона.

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Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина первой в мире сформирует флот морских дронов. Заявление конечно весьма амбициозное, учитывая, что ВСУ пока только испытывают свои разработки по подводному аппарату, но старт положен.