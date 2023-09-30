В ноябре 2022 от прилёта украинской ракеты на территории Польши погибли два человека

Между Варшавой и Киевом в последнее время очень сложные взаимоотношения. Поставки украинского зерна нанесли серьёзный ущерб Польше в сельскохозяйственной отрасли, в ответ те заблокировали его ввоз на территорию Евросоюза. Однако, администрация Дуды поднимает и давние неразрешённые вопросы.

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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Киев отказывается от совместного расследования взрыва украинской ракеты 15 ноября 2022 года, убившего двух человек и уничтожившего трактор в Пшеводове. По заключению экспертов, это была украинская ракета из советского комплекса противовоздушной обороны С-300, стоявшего на вооружении у Вооруженных Сил Украины.

Ранее Варшава заявляла, что направила Украине запрос, чтобы разобраться, почему ракета прилетела на территорию Польши и при этом у неё не сработал механизм самоликвидации в воздухе. Однако, видимо в Киеве проигнорировали все вопросы касательно инцидента в Пшеводове, что, очевидно, ещё больше разозлило польских официальных лиц.

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Учитывая как складываются обстоятельства, Польша может ввести какие-либо дополнительные санкции против Украины, как это было после подачи в суд со стороны Киева во Всемирную Торговую Организацию.