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Крупнейшая немецкая оружейная компания «Rheinmetall» получила разрешение от Федерального Антимонопольного Ведомства на создание совместного предприятия с оружейным госконцерном Украины.
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Партнёром в данном сотрудничестве выступает государственный концерн «UDI» (Украинская оборонная промышленность), а размещаться новое предприятие будет предположительно в Киеве. В его цехах будут проводиться работы по созданию, обслуживанию и ремонту бронированной техники. По словам чиновников, данное предприятие не создаст никакой конкуренции для промышленности Федеративной Республики Германия.
Как скоро будет возведено и оборудовано новое предприятие, а самое главное, когда оно начнёт функционировать, пока не сообщается. Также любопытно то, какую именно военную технику планируют производить на данном объекте.
Ранее генеральный директор компании «Rheinmetall» Армин Паппергер заявлял, что сумеет открыть на Украине предприятие, способное выпускать до 400 боевых машин в год, что звучит весьма амбициозно. При этом руководству компании совместно с администрацией Зеленского придётся задуматься об усилении средств противовоздушной обороны вокруг строящегося завода - тоже непростая задача. Иначе проект может завершиться до его реализации.