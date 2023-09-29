В скором времени может начаться строительство нового танкового завода в Киеве

Крупнейшая немецкая оружейная компания «Rheinmetall» получила разрешение от Федерального Антимонопольного Ведомства на создание совместного предприятия с оружейным госконцерном Украины.

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Партнёром в данном сотрудничестве выступает государственный концерн «UDI» (Украинская оборонная промышленность), а размещаться новое предприятие будет предположительно в Киеве. В его цехах будут проводиться работы по созданию, обслуживанию и ремонту бронированной техники. По словам чиновников, данное предприятие не создаст никакой конкуренции для промышленности Федеративной Республики Германия.

Как скоро будет возведено и оборудовано новое предприятие, а самое главное, когда оно начнёт функционировать, пока не сообщается. Также любопытно то, какую именно военную технику планируют производить на данном объекте.

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Ранее генеральный директор компании «Rheinmetall» Армин Паппергер заявлял, что сумеет открыть на Украине предприятие, способное выпускать до 400 боевых машин в год, что звучит весьма амбициозно. При этом руководству компании совместно с администрацией Зеленского придётся задуматься об усилении средств противовоздушной обороны вокруг строящегося завода - тоже непростая задача. Иначе проект может завершиться до его реализации.