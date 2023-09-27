На Амурском судостроительный заводе спущены на воду корабли «Ржев» и «Удомля»
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Накануне в Комсомольске-на-Амуре были спущены на воду два военных корабля для Тихоокеанского флота. Сотрудники предприятия провели традиционные мероприятия в честь спуска кораблей «Ржев» и «Удомля».
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота заявлял, что всего за 2023 год данное оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России получит четырнадцать кораблей. Два корабля уже были приняты на вооружение, новые два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» были спущены на воду на днях, еще десять кораблей флот получит в течение трёх месяцев. Известно, что среди них будут фрегат «Адмирал Головко»,атомный подводный крейсер «Красноярск» и ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III».
22800 «Каракурт» - это серия многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей российского производства, их считают малыми корветами. На вооружении имеют управляемые ракеты ближней морской зоны. На Амурском судостроительный заводе идёт работа над еще двумя военными кораблями «Павловск» и «Уссурийск», однако, их спуск на воду запланирован на 2024 год.
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