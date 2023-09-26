От Киева требуется признание Волынской трагедии и обвинение в геноциде польского народа Украинской Повстанческой Армии

По инсайдерской информации из офиса президента Украины, Министерство Иностранных Дел пытается "достучаться" до Польши и организовать встречу между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Однако, в польском правительстве выставляют дополнительные условия.

реклама

Ранее Польша потребовала отозвать иск, поданный ранее Украиной на соседей во Всемирную торговую организацию, а также, снятие запретов продажи польских товаров на территории Украины. Заявлялось, что после этого Зеленский сможет встретиться с президентом Польши. Администрация Зеленского спустя какое-то время решила выполнить все требования Варшавы. Однако, теперь польские власти требуют от Киева признания Волынской трагедии и обвинения в геноциде польского народа Украинской Повстанческой Армии.

Судя по всему, данное требование возникло в связи с инцидентом во время поездки Зеленского в Канаду, где он вместе с членами парламента стоя аплодировал ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунку. Данная дивизия отличилась во время Второй Мировой Войны особой жестокостью в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Сообщается, что уже позднее выяснилось о нацистских взглядах старика, но видимо, чтобы подтвердить свою нетерпимость к нацистам, от Зеленского потребовали официально обвинить пособников фашистской Германии из УПА и признать их преступления.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ощущение, будто Польша проводит свою денацификацию на Украине.