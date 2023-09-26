Польские следователи подтвердили, что ракета, от которой погибли два гражданина Польши, была запущена из украинского системы противовоздушной обороны

Как сообщает одно из крупнейших польских изданий «Rzeczpospolita», расследование по инциденту, произошедшему 15 ноября 2022 года, когда на территории республики погибли два человека в результате прилёта ракеты, пришло к выводу, что это была украинская ракета ПВО С-300 российского производства.

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По словам журналистов, Киев не предоставил Польше никаких дополнительных материалов для проведения экспертизы. Следственный комитет сразу исключил вероятность того, что эта была ракета Вооруженных Сил России. Эксперты сообщили, что ракеты данного типа имеют предельную дальность полёта до 90 километров, а ближайшие российские подразделения находились гораздо дальше от территорий Польши. По мнению следствия, эта ракета была использована украинскими формированиями в момент атаки по Львовской области со стороны российских войск.

"В такой ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, имеющиеся в ней механизмы должны вызвать ее самоуничтожение. Этого не произошло. Почему - неизвестно", - сообщают источники издания.

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Польша направила Украине запрос на юридическую помощь по данному инциденту. Судя по всему, поляки хотят выяснить, как так получилось, что украинская ракеты прилетела на территорию Польши, и по совпадению, именно у неё не сработал механизм самоликвидации. Примечательно еще то, что данную статью опубликовали именно в этот момент, когда между Киевом и Варшавой нарастает напряженность.