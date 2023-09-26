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Zelikman
Берлин более чем в два раза сократит расходы на беженцев
Вместе с этим, Германия планирует сократить свои расходы по уходу за украинскими беженцами и на помощь по их интеграции

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  Судя по всему, на Западе ослабевает не только военная помощь Украине, но и сокращаются другие расходы на благополучие украинского народа. Стало известно, что Германия вдвое сократит расходы на поддержку беженцев. Об этом сообщило одно из крупнейших в мире международных агентств новостей «Reuters».

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  Как сообщают в издании, более одного миллиона человек бежали из Украины в Федеративную Республику Германия, после начала российской Специальной Военной Операции. Пособия для беженцев создают большую нагрузку на экономику Германии, которая за последние два года итак получила ряд мощнейших ударов. Энергетический кризис и лишение потока дешёвых энергоносителей из Российской Федерации, остановка работы некоторых предприятий и их последующее бегство в Соединённые Штаты Америки и вишенкой на торте - огромное количество украинских беженцев, которые только требует дополнительных расходов и не стремятся вкладываться в развитие страны.

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  В Берлине заявили, что могут позволить себе лишь 1,7 миллиарда евро для расходов на беженцев в 2024 году. Эта цифра более чем в два раза меньше, выделенных на беженцев 3.75 миллиарда на 2023 год. Как сообщают в правительстве, обещаний, что расходы останутся на уровне 2023 года, не было. Вместе с этим, Берлин также сократит свои расходы по уходу за украинскими беженцами и на помощь по их интеграции.

#россия #украина #сво #германия #европа #беженцы
2
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Я россиянин
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Берлин более чем в два раза сократит расходы на беженцев
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