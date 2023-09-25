По словам представителей ведомства, подобная информация сразу стала бы общедоступной, а адмирал Виктор Соколов в момент удара не находился в штабе

В Военно-морском Флоте Российской Федерации опровергли информацию о гибели командующего Черноморским Флотом адмирала Виктора Соколова. Ранее украинские средства массовой информации заявляли, что адмирал Соколов погиб в результате недавнего авиаудара по штабу Черноморского Флота в Севастополе.

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Редакции одного из пророссийских телеграм-каналов удалось связаться с несколькими высшими офицерами Военно-морского Флота России, чтобы уточнить, правдивы ли слухи о гибели российского адмирала. По словам источников, данная информация не соответствует реальности. Некоторые офицеры сообщили, что информация такого плана сразу же становится общедоступной. Также было заявлено, что в момент нанесения ракетного удара со стороны Вооруженных Сил Украины, адмирал не находился в штабе.

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Судя по всему, дезинформация была вброшена со стороны Сил Специальный Операций ВСУ. С какой целью делаются подобные "вбросы", непонятно. Вероятно, задачей было доказать результативность работы украинских ракетных ударов и заявить союзникам, что с большим количеством ракет Киев сумел бы добиться успеха в данном конфликте.