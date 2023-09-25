Источники из Министерства Обороны США сообщают, что Киев получил первые боевые машины из обещанных

Как сообщает американское издание «The New York Times», первая партия основных боевых танков Соединённых Штатов Америки M1 «Abrams» прибыла на Украину. Как заявляют в редакции, поставка доехала даже раньше, чем ожидалось.

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Журналисты издания ссылаются на официальных лиц Министерства Обороны США. Заявлено, что танки прибыли на несколько месяцев раньше и как раз успеют поучаствовать в продолжающемся украинском контрнаступлении. Также американские военные пообещали отправить в Киев очередную партию танков в течение ближайших месяцев. Сколько именно боевых машин уже на Украине, не сообщается, но всего будет отправлено 31 танк M1 «Abrams».

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Ранее уже глава украинской разведки Кирилл Буданов поделился в своём интервью, что ожидать от появления американских танков на линии боевого соприкосновения каких-то чудес - не стоит. Администрация Зеленского рада, что им передали одни из лучших танков Североатлантического Альянса, однако они долго не проживут в условиях современных сражений. Киев может использовать их исключительно на тех участках, где уже будет прорвана российская оборона. Направлять их на прорыв, означало бы просто оставить их на поле боя, как это уже было с немецкими танками Leopard-2, британскими Challenger-2 и другими боевыми машинами.