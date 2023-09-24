В ходе июльского саммита НАТО Джо Байден от злости был готов вычеркнуть все упоминания об Украине и Зеленском из коммюнике

Как сообщает американская деловая газета «The Wall Street Journal», критика Североатлантического Альянса со стороны президента Украины Владимира Зеленского привела в ярость американских и европейских лидеров.

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"За последние полтора года Владимир Зеленский успел разозлить официальных лиц Организации Объединённых Наций, заявляя, что Совет Безопасности должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске", - пишут журналисты издания.

Ранее уже происходила словесная перепалка между Зеленским и представителями западных стран. К примеру: на саммите военно-политического блока НАТО, который проходил летом 2023, Владимир Зеленский в ответ на замечание Бена Уоллеса касательно неблагодарности Украины устроил настоящий стендап, высмеивая действующего на тот момент министра обороны Великобритании.

"-Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю, так чтобы мы уж были полностью благодарны. Можем с утра просыпаться и сразу начинать благодарить министра лично. Я правда не понимаю, в чем вопрос. Мы благодарны Британии, они наши партнеры. У нас очень тесные отношения. Наши разведки в прекрасных отношениях, и наши министерства. Вот министр обороны наш сидит. Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны? Замечательные? Ну так поблагодарите его.

-Господин министр обороны Великобритании, я вам очень благодарен. За Storm Shadow в том числе.

-Замечательно. И позвони ему.

-Да, сделаю.

-Пожалуйста. Прямо сегодня", - выразили своё отношение к союзнику Зеленский и Резников.

И это лишь один из токсичных выпадов администрации Зеленского в сторону западных партнёров.

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По словам главы брюссельского бюро «The Wall Street Journal», в ходе мероприятия поведение Зеленского настолько разозлило американского президента Джо Байдена, что тот был готов вычеркнуть все упоминания об Украине и Зеленском из коммюнике саммита.