Немецкий профессор-политолог считает, что Вашингтон и другие союзники желают начала мирных переговоров между Киевом и Москвой

Профессор-политолог Андреас Хайнеманн-Грюдер поделился своими мыслями с журналистами немецкой парламентской телепрограммы «Phoenix» касательно поездки администрации Зеленского в Нью-Йорк и ситуации вокруг конфликта на Украине в целом.

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По мнению эксперта, Соединённые Штаты Америки и другие члены Североатлантического Альянса толкают Зеленского к мирным переговорам с Москвой. После летнего безрезультатного контрнаступления, настроения на Западе сильно поменялись, причём не в лучшую для Украины сторону. Республиканцы продавливают прекращение помощи Киеву в конфликте, а Вашингтон занимает ключевую роль среди союзников Киева.

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Как считает Андреас Хайнеманн-Грюдер, администрации Зеленского стоит готовиться к мирным переговорам с Кремлём и сделать акцент на закреплении занятых украинской армией территорий. А о планах во возврату того же Крыма и Севастополя стоит вовсе забыть, так как сценарий захвата данных территорий, является маловероятным. По словам политолога, большинство украинцев уже понимает, что ситуация разворачивается не в сторону Вооруженных Сил Украины и продолжение боевых действий может только ухудшить позиции Киева.