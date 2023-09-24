Накануне Владимир Зеленский направился в Канаду, чтобы уговорить власти страны отправить Украине как можно больше вооружения и военной техники. Поездка в Соединённые Штаты Америки оказалась провальной, вместо 24 миллиардов долларов, Киев выбил только 325 миллионов, что не особо обрадовало украинские власти. В итоге Зеленский отправился в другие страны, чтобы договариваться о какой-либо дополнительной поддержке.

В ходе диалога с канадским правительством представителям Украины удалось договориться о военной помощи на сумму 650 миллионов канадских долларов и поставке немецких танков Leopard-2A4. Однако есть нюанс: вся помощь от Канады будет направлена Украине в течение ближайших трёх лет. Сразу Киев ничего не получит. Причем даже неизвестно, когда танки будут переданы, в каком количестве и в каком состоянии, просто заявление, что в течение трёх лет Украина их получит.

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На самом деле это гениальный ход. Пока не будет передан данный "трёхлетний" пакет помощи, смысла просить следующий и нет. Учитывая характер администрации Зеленского, уже скоро Киев способен вновь обратиться к канадскому правительству за помощью, но в свою очередь Джастин Трюдо может сообщить, что хотел бы для начала довести до конца предыдущие договорённости и только потом обсуждать следующую поставку. А в течение этих трёх лет, вероятнее всего никаких поставок уже не понадобится, конфликт может завершиться в ближайшие двенадцать месяцев.