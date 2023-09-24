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Zelikman
Руководство ВСУ не разделяет амбициозных взглядов Владимира Зеленского
Залужный настаивает на необходимости окопаться на занятых территориях и отложить наступление на 2024 год

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  Как сообщается, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный выступает против продолжения наступательных операций до весны 2024-го года и скептически относится к амбициозным заявлениям президента страны Владимира Зеленского, касательно взятия населённого пункта Бахмут и еще двух городов.

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  Источники в офисе президента Украины сообщают, что главком Залужный настаивает на возведении оборонительных сооружений по периметру занятых на сегодняшний день территорий, по аналогии с российской стороной. Тем более, продолжение наступательных операций до 2024 года может обернуться настоящей катастрофой для украинских войск. Однако Владимир Зеленский и начальник Главного Разведывательного Управления Украины Кирилл Буданов заявляют, что украинские солдаты будут идти в атаку и осенью, и зимой, и весной.

  Интересный факт, накануне Буданов утверждал, что передаваемые Киеву западные танки будут использоваться лишь при условии окончательного прорыва российской обороны, чтобы развить успех за счет немецких, британских и американских боевых машин. При этом он считает, что ВСУ должны идти на штурмы даже в слякоть. Однако вдруг украинские формирования сумеют добиться успеха в тот момент, когда тяжелые западные танки попросту не смогут без проблем продвигаться по вязкому украинскому чернозёму. Либо администрация Зеленского врёт западному обществу, о своих грандиозных планах, либо действительно верят в сверхъестественные способности ВСУ.

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  Чей план будет реализован в конечном итоге, мы узнаем уже в ближайшие недели.

#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #зеленский
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