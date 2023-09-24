В своём интервью "KillMilk" раскрыл основные мотивы своей деятельности

Немецкому журналисту и блогеру Тому Дж. Уэллброку удалось взять интервью у главы хакерской группировки «KillNet» и задать ему ряд интересующих интернет-пользователей вопросов, причем как со стороны пророссийской аудитории, так и со стороны прозападной.

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Конечно же, лидер группировки под псевдонимом "KillMilk" не стал раскрывать журналисту своих данных и описал свою личность, как среднестатистического гражданина Российской Федерации, который любит свою страну и делает всё во благо своей Родины. По словам представителя команды «KillNet», многие хакеры из других стран уже пытались выяснить, кто скрывается под псевдонимом "KillMilk", но пока никому не удалось этого сделать.

На вопрос, почему он занимается своей деятельностью, русский хакер ответил, что когда иностранные киберпреступники начали вести агрессивную деятельность против граждан России, кто-то должен был дать отпор "злым силам" и «KillNet» стала первой организацией, которая начала борьбу с иностранными специалистами. Вся деятельность группировки нацелена на защиту суверенитета Российской Федерации.

"KillMilk" сообщил, что не состоит больше ни в каких хакерских организациях и группировках, но доводилось контактировать с представителями других "кибер-банд", даже с теми, кто не разделяет его взглядов.

"Когда НАТО под оборонительным лозунгом реализует свои масштабные диверсии в отношении российских солдат, когда населённые пункты Донбасса находятся под обстрелами тяжелой западной артиллерии, где гибнут дети и старики, когда Украину ежедневно накачивают боеприпасами и предоставляют спутниковые снимки позиций российских военных, плюс обучают убивать нас и предоставляют свою военную аналитику, после этого я задам вам вопрос: а почему я не должен вести себя соответственно по отношению гражданской инфраструктуре ваших стран?", - ответил лидер «KillNet» немецкому журналисту в ответ на вопрос о кибератаках на гражданскую инфраструктуру.

Также кибер-воин сообщил, что не работает на Кремль, а преследования со стороны правоохранительных органов России не происходит потому, что его деятельность не приносит вреда ни государству, ни её гражданам. Наоборот, команда «KillNet» работает во благо своей Родины.

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