Глава ГУР Украины рассказал, как по его мнению обстоят дела на украинском театре боевых действий

Накануне, в ходе своей поездки в Соединенные Штаты Америки, глава украинской разведки Кирилл Буданов дал интервью американским журналистам, где заявил, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения всё меньше используется бронированная техника, обе стороны делают упор на пехоту, артиллерию и беспилотные летательные аппараты, а поставки американских танков М1 "Abrams" не смогут поменять ситуацию.

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Как заявляет начальник Главного Разведывательного Управления, вопросы об успехе и неуспехи на линии боевого соприкосновения, он хотел бы переадресовать командованию Министерства Обороны Украины. На вопрос, какое количество солдат уже погибло в рядах Вооруженных Сил Украины, он заявил, что не располагает цифрами, но при этом заявил, что несмотря на роль наступающей стороны, украинские формирования потеряли меньше людей, чем обороняющаяся российская армия.

Киевский разведчик рассказал, что в последнее время из-за обширных минных полей, интенсивной работы артиллерии, наличия у всех подразделений различных противотанковых ракетных комплексов и постоянно патрулирующих небо над полем боя беспилотных летательных аппаратов, армии приходится действовать лишь пешими подразделениями без прикрытия тяжелой техники. При въезде в зону боевых действий танков и других единиц техники, военные машины подрываются на российских минах или их накрывает артиллерией, иногда происходит и то и другое. Поэтому, по мнению Буданова, танки M1 "Abrams" нельзя будет использовать на первой линии.

"Мы с нетерпением ждем этого. Мы их еще не видели. Однако, их следует использовать специально для проведения очень специфических, хорошо продуманных операций, потому что, если их использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут долго на поле боя. Их нужно использовать в этих прорывных, но очень хорошо подготовленных операциях", - заявил глава ГУР Украины.

Также он считает, что небольшое количество ракет ATACMS не смогут переломить ход событий. Для какого-либо успеха украинской кампании понадобится минимум несколько сотен таких боеприпасов, одна сотня ракет не сможет помочь Киеву.