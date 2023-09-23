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Zelikman
Боец Вагнера с позывным Брест рассказал о делах ЧВК и стоит ли ожидать каких-либо изменений
Музыкант также высказал своё мнение по вопросу успешности и боеспособности Группы Вагнера

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  Сотрудник Частной Военной Компании «Вагнер» с позывным "Брест" раскрыл, как обстоят дела у организации и почему в Группу Вагнера приходят зелёные новобранцы, а через относительно небольшой промежуток времени они становятся профессионалами своего дела.

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  По словам "Музыканта" из Республики Беларусь, в первую очередь играет роль вовлеченность во все процессы руководства компании. Командование «Вагнер» внимательно следит за тем, что происходит на фронтах и часто общается с рядовыми сотрудниками напрямую. Вторым основным фактором успеха, по мнению "Бреста", является дисциплина и выработанная система внутри компании. Вступая в ряды "Музыкантов", новые сотрудники принимают все правила, традиции и требования ЧВК «Вагнер» и понимают, что за каждый проступок будет строгое, но справедливое наказание. Третья составляющая - это преемственность опыта. Как заявляет боец, в ЧВК «Вагнер» не может быть такого сценария, что человек пришел без необходимого опыта и багажа знаний, а его сразу назначают на задачи, с которыми он может не справиться. В Группе Вагнера серьёзно подходят к обучению личного состава и опираются на реальный боевой опыт, полученный за многие годы в различных военных конфликтах.

  Также "Брест" считает, что после ухода сотрудников Группы Вагнера в другие организации, у них не получается показывать такую же эффективность и боеспособность, как в ЧВК «Вагнер». Совокупность всех вышеперечисленных факторов делает компанию уникальной. Есть немалое количество других ЧВК, где люди пытаются создать нечто подобное, но ни у кого из них не получается выстроить работу должным образом. Вдобавок он просит бывших сотрудников не использовать отличительные знаки и флаги Группы Вагнера. В частности речь идёт о ребятах, находящихся в зоне Специальной Военной Операции в составе других подразделений, но заявляющих о себе, как о сотрудниках Группы Вагнера.


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  Как сообщил "Музыкант", компания продолжает выполнять свои задачи в Африке и Республике Беларусь. Дела у организации идут, как и раньше, без каких-либо изменений. ЧВК «Вагнер» не подписывает никаких контрактов ни с Министерством Обороны Российской Федерации, ни с какими-либо еще структурами. Организация продолжает своё независимое существование и не планирует менять свой статус и в настоящий момент компании не грозят развал и забвение. 

#россия #сво #армия #вагнер #чвк #республика беларусь #командир #брест #подразделения
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