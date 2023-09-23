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Zelikman
The Times опубликовал историю одного из бойцов ВСУ об ужасах боевых действий и коррупции на Украине
Как заявлено в статье, если ранее призывники могли откосить от армии за 8000 долларов, то уже сейчас, данная услуга стоит в районе 20000 всё тех же американских зелёных бумажек

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  Одно из самых известных средств массовой информации в мире британское издание «The Times» опубликовала большую статью, в которой изложила учесть одного военнослужащего украинской армии.

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  "Идти обратно на линию боевого соприкосновения? Я лучше прострелю себе ногу", - гласит заголовок, чтобы с первой же минуты читатель понял, какие настроения у бойцов ВСУ.

  В возрасте восемнадцати лет Андрей, именно так зовут главного героя статьи, пошёл служить в Вооруженные Силы Украины по контракту. С начала Специальной Военной Операции, пятеро из шести его товарищей, с которыми он пошёл служить, уже погибли в боях на Украине.

  Сам Андрей выбрался из этого противостояния, отделавшись пулевым и осколочными ранениями. Рука частично перестала функционировать. В связи с осколками, которые врачи не сумели извлечь, он время от времени испытывает боли. Руководство не позволило нашему герою выехать на реабилитацию заграницу, но врач предложил оформить ему "Белый билет" за 1500 долларов. Теперь Андрей прячется от военного комиссариата в одном из регионов Украины.

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  Как заявлено в статье, если ранее призывники могли откосить от армии за 8000 долларов, то уже сейчас, данная услуга стоит в районе 20000 всё тех же американских зелёных бумажек. А заглавие статьи было не выдумкой автора, а прямой цитатой нашего героя.

#россия #украина #сво #всу #нато #армия #мобилизация #бои #the times
6
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