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Zelikman
Эксперты считают, что вместе с Бахмутом Зеленский обещал захватить Соледар и Токмак
Накануне украинский президент заявил, что ВСУ захватят Бахмут и ещё два населённых пункта

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  Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины сумеют захватить населённый пункт Бахмут и вместе с ним ещё два города, но какие именно, он не сообщил. По мнению экспертов, украинский лидер имел ввиду Соледар и Токмак.

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  Если взятия Бахмута и Соледара имеют скорее политические мотивы, то вот населённый пункт Токмак является основной стратегической целью. Без этого города украинские формирования не смогут перейти к наступлению на Мелитополь и попытаться перекрыть сухопутный коридор между Крымом и остальными территориями Российской Федерации.

  Однако, сложно сказать, планирует ли Зеленский попытаться захватить эти города в 2023 году. Для такого короткого периода времени, который остался до наступления сезона дождей, цели весьма амбициозные. Отталкиваясь от скромных успехов летнего контрнаступления, есть сомнения в успешности дальнейших наступательных действий со стороны ВСУ. При этом, если давать обещания на следующий год, то можно попросту утомить своих союзников и потерять всю поддержку со стороны западных стран. Последняя поездка Владимира Зеленского уже показывает, что ситуация стремительно ухудшается, а получать военную помощь от Соединённых Штатов Америки всё сложнее и сложнее.

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  Затягивание конфликта на год или два, это будет ошибкой для Зеленского, так как в 2024 году будут проходить президентские выборы в США и место лидера страны может занять человек, у которого Украина будет на самом последнем месте в списке приоритетных проблем. В свою очередь, США являются локомотивом блока НАТО и все остальные страны отталкиваются от политики Вашингтона

#россия #украина #сша #сво #всу #нато #армия #контрнаступление #зеленский #бахмут
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