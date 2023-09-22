Накануне украинский президент заявил, что ВСУ захватят Бахмут и ещё два населённых пункта

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины сумеют захватить населённый пункт Бахмут и вместе с ним ещё два города, но какие именно, он не сообщил. По мнению экспертов, украинский лидер имел ввиду Соледар и Токмак.

реклама

Если взятия Бахмута и Соледара имеют скорее политические мотивы, то вот населённый пункт Токмак является основной стратегической целью. Без этого города украинские формирования не смогут перейти к наступлению на Мелитополь и попытаться перекрыть сухопутный коридор между Крымом и остальными территориями Российской Федерации.

Однако, сложно сказать, планирует ли Зеленский попытаться захватить эти города в 2023 году. Для такого короткого периода времени, который остался до наступления сезона дождей, цели весьма амбициозные. Отталкиваясь от скромных успехов летнего контрнаступления, есть сомнения в успешности дальнейших наступательных действий со стороны ВСУ. При этом, если давать обещания на следующий год, то можно попросту утомить своих союзников и потерять всю поддержку со стороны западных стран. Последняя поездка Владимира Зеленского уже показывает, что ситуация стремительно ухудшается, а получать военную помощь от Соединённых Штатов Америки всё сложнее и сложнее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Затягивание конфликта на год или два, это будет ошибкой для Зеленского, так как в 2024 году будут проходить президентские выборы в США и место лидера страны может занять человек, у которого Украина будет на самом последнем месте в списке приоритетных проблем. В свою очередь, США являются локомотивом блока НАТО и все остальные страны отталкиваются от политики Вашингтона