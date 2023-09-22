Министерство Обороны показало видеоматериалы с уничтожением очередных танков Leopard-2

Как сообщается, бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили два очередных немецких танка Leopard. Обе боевые машины украинских формирований были подбиты на участке Сватово — Кременная, Луганской Народной Республики.

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Ранее немецкая техника горела только на Запорожском направлении, судя по всему, Вооруженные Силы Украины решили усилить свои подразделения НАТОвской техникой. Ранее поступала информация, что руководство ВСУ распорядилось отозвать дорогостоящую бронетехнику, поставленную Киеву странами Североатлантического Альянса, в тыловую зону, чтобы приберечь её для возможного прорыва российской обороны и полномасштабного наступления в зоне прорыва.

Однако, прорыва основной линии обороны Вооруженных Сил России не случилось, но танки Leopard вновь горят на линии боевого соприкосновения. В сети появились видеоматериалы, где показано, как были поражены немецкие машины. В обоих случаях по технике отработали российские беспилотники-камикадзе.





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В ближайшее время Украине могут быть переданы американские тяжёлые танки M1 "Abrams". В Вашингтоне заявили, что техника уже на следующей неделе может оказаться в руках украинских формирований. Однако, когда они будут отправлены на поле боя, сказать сложно.