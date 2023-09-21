Как заявляется, новинка является аналогом дрона-камикадзе «Герань», но с лучшими характеристиками

Российская компания «ZALA AERO GROUP» продемонстрировала новый ударный беспилотный летательный аппарат «Италмас», являющийся аналогом уже знаменитого дрона-камикадзе «Герань».

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В интервью телеканалу «Россия 1» главный конструктор компании Александр Захаров заявил, что данное изделие обладает лучшими, в сравнении с «Геранью», техническими характеристиками и предназначено для более глубинных атак. По словам Захарова, беспилотник имеет большую дальность полёта, превышающую 200 км и увеличенную боевую часть дрона, что позволяет наносить больший урон условному противнику. Беспилотный летательный аппарат имеет двигатель внутреннего сгорания, а крылья служат топливными баками, как это реализовано и в дронах-камикадзе «Герань». Как заявлено, новинка является полностью отечественной разработкой.

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По словам разработчика, беспилотник "Изделие-54", он же «Италмас», уже прошел все необходимые испытания прошлой зимой и готов к массовому производству и отправке в зону Специальной Военной Операции. Вероятно, первая партия "Удмуртских цветов" уже скоро будет опробована бойцами Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине.